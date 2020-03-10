شكرا لقرائتكم خبر عن بنس: عزل 21 مصابا بكورونا من ركاب السفينة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه يتم التعامل مع الأشخاص الـ 21 الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "جراند برنسيس"، التي ترسو الآن في كاليفورنيا ، "في عزلة مناسبة".

وأضاف أن 25 طفلا كانوا على متن السفينة بصحة جيدة.

وأوضح بنس، الذي يرأس فريق العمل التابع للحكومة الاتحادية المعني بمكافحة كورونا، أنه يأمل في إنزال سكان مواطني كاليفورنيا من السفينة قبل نهاية يوم الاثنين، بينما يجريم إعادة الركاب الأجانب إلى بلادهم. وأشار إلى أنه سيجري نقل الركاب الباقين إلى قواعد عسكرية في تكساس وجورجيا اليوم الثلاثاء.

وقال إنه سيتم إخضاع طاقم السفينة للحجر الصحي ووضعه تحت الملاحظة على متن السفينة، التي ستنطلق من ميناء أوكلاند بمجرد مغادرة الركاب.