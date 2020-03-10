شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات عربية ودولية لمحاولة اغتيال رئيس وزراء السودان والان نبدء بالتفاصيل

وجدت محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك أمس، تنديدا عربيا وعالميا.

ورفضت المملكة الحادثة، ووصفتها بالعمل الإرهابي الجبان، رافضة أي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.

وأكد مجلس الوزراء السوداني في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن موكب د.عبدالله حمدوك تعرض صباح الإثنين، لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أثناء سيره من منزله إلى رئاسة المجلس في الخرطوم.

» استهداف الثورة

وذكر الناطق باسم المجلس وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، في بيانه، أن المجموعة المرافقة لرئيس الوزراء بخير، عدا أحد أفراد التشريفة أصيب إصابة خفيفة بالكتف، إثر سقوطه من الدراجة البخارية، مشيرا إلى أن د. حمدوك مارس مهامه عقب ذلك، بصورة معتادة بمكتبه.

وقال حمدوك عقب الحادثة: «إنني بخير وصحة تامة» وإن محاولة الاغتيال لن توقف «مسيرة التغيير» في البلاد.

وأضاف على تويتر :»ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي».

وأفاد النائب العام السوداني في بيان : بدء التحقيقات والبحث الجنائي للقبض على الجناة.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الإثنين، دعمهما للحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك عقب تعرضه لمحاولة الاغتيال الفاشلة، معبرين عن إدانتهما للهجوم.

» قوى الحرية

من جهتها اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتدادا لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها.

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وشددت على أن هذه المحاولات ظلت تتكسر واحدة تلو الأخرى على يد قوة شعبنا العظيم الذي لا يقهر.

وقالت في بيان أصدرته أمس: في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ ثورتنا نؤكد أن قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة.

» المفاوضون يرفضون

إلى ذلك عد عضو مجلس السيادة عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا الفريق شمس الدين كباشي، استهداف حمدوك، عملا إرهابيا مكتمل الأركان، وهو مدان من قبل الجميع بما في ذلك الحركات المسلحة، مشيرا إلى أن قيم الشعب السوداني ترفض مثل هذه الممارسات الدخيلة.

وأضاف: عقد وفدا التفاوض اجتماعا، ناقش تبعات هذه الاعتداء الغاشم، وسط استنكار من جميع القوى السياسية، معلنا تأجيل المفاوضات لمدة شهر.

» إدانات واسعة

واستهجنت عواصم غربية وعربية وأفريقية بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء السودان صباح الإثنين، باستهداف موكبه بالخرطوم، كما ندد الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور»يوناميد» بالحادثة الصادمة.

وعبرت جامعة الدول العربية عن صدمتها جراء وقوع هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني، مجددة التزامها بالوقوف مع السودان في عملية الانتقال الديمقراطي.

بدورها رفضت منظمة التعاون الإسلامي، هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية في السودان.

وأكد البرلمان العربي «تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية السودان ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية».