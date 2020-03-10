شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقرار والأمن مرهون بتحرير طرابلس وإقصاء الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

قال برلمانيون ليبيون: إن المسار السياسي للأزمة الليبية بات في مهب الريح بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، مطالبين الجيش الليبي باستمرار معركته لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس.

مشددين في أحاديثهم لـ«اليوم»، على أن استعادة أمن واستقرار ليبيا مرهون بإقصاء الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تمولها قطر وتركيا، وتختطف العاصمة برعاية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

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المسارات الثلاثة

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني: المسارات الثلاثة «السياسية والعسكرية والاقتصادية» التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف ومن قبلها في برلين ستتعثر؛ نظرا للخطوات الخاطئة التي اتخذها المبعوث الأممي السابق غسان سلامة.

متوقعا انهيار الاتفاق السياسي في جنيف؛ لأنه امتداد لاتفاق الصخيرات الذي يشمل الكثير من التجاوزات، أخطرها فرض بعض الشخصيات في الحوار السياسي ما فجر غضب البرلمان الليبي الذي قاطع الحوار. ويرى عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن المبعوث السابق غسان سلامة لم يختلف كثيرا عن برناردينو ليون، الذي شغل المنصب ذاته من 2014 إلى 2015، إذ تشابه معه في العمل لأجندات خارجية وعرقلة مسارات التسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن ليون جر الليبيين إلى مأزق اتفاق الصخيرات، بينما دفعهم غسان سلامة إلى مؤتمرات جنيف؛ للقضاء التام على سيادتهم على أرضهم، مؤكدا أنه لا تفاوض مع إرهابيين بعدما وضعتهم الأمم المتحدة طرفا في المفاوضات.

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تيار الإخوان

ويؤكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، أن فشل المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في مهمته لرضوخه للضغوط الدولية من الدول الداعمة لتيار الإخوان خصوصا تركيا وقطر وبريطانيا.

وأضاف الجروشي: عندما زار غسان سلامة بنغازي في مؤخرا قال لنا بصريح العبارة: «أنتم لا تشاهدون الأمر بشكل صحيح، هناك خلف الكواليس دول ضاغطة ولديها مصالح وليس هناك معادلات سياسية، هناك مصالح تتقاطع، هناك ضغط يمارس علينا وضغط كبير جدا»، وأوضح أن مجلس النواب الليبي سيناقش في جلسته القادمة آلية اختيار مندوب دولي نزيه وعادل في حال قبول استقالة سلامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بلحيق: إن المجلس بحث في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي الثلاثاء الماضي المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي تجاه مجلس النواب.

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انتقاد ليبي

فيما انتقدت «مجموعة أبناء ليبيا» فشل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد طلب المبعوث الأممي غسان سلامة إعفاءه من منصبه.

وأوضحت المجموعة التي تضم مثقفين وناشطين سياسيين وإعلاميين في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أنها تابعت باهتمام نشاط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الأعوام الماضية، يحدوها الأمل في أن تحقق مهمتها بنجاح، على أن تستفيد من الخبرة التراكمية للأمم المتحدة في مناطق الصراع، لكن خاب أملنا في وقت مبكر، عندما لاحظنا عدم جدية رؤسائها المتوالين وسوء قراراتهم عن جهل أو عن قصد، والذي أدى إلى استدامة الفوضى الأمنية والمؤسساتية وتفاقم الأزمة الليبية.

وأضاف البيان: لاحظنا أن أكبر أسباب فشل البعثة يكمن في تمسكها بالبحث عن الحل عبر اقتسام المناصب بين متصدري المشهد السياسي، بعيدا عن أي حل حقيقي يخدم مصلحة ليبيا وعامة الليبيين.

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اقتراحات مشبوهة

وأعربت المجموعة عن أسفها من أن أغلب الحوارات التي نظمتها وتنظمها بعثة الأمم المتحدة يقود النقاش فيها ويقدم الاقتراحات بعض من وصفتهم بـ«المشبوهين»، الذين عملوا ويعملون لصالح سلطات دول أجنبية يحملون جنسياتها وتقيم بها عائلاتهم، وقد عادوا إلى ليبيا مستغلين كل الوسائل للسيطرة على مواقع اتخاذ القرارات وإقصاء الليبيين الخبراء بحسب نص البيان. وتابع البيان: استبشرنا خيرا عندما تولى غسان سلامة رئاسة البعثة، وتوقعنا أن ينأى بنفسه عن ممارسات أسلافه، إلا أننا صدمنا بإصراره على استعادة التجارب الفاشلة لأسلافه، والعبثية التي انتهجها في اختيار المشاركين في الحوار السياسي الذي كان مقررا انطلاقه في 26 فبراير 2020 حيث استبعد أي تمثيل حقيقي للشعب الليبي، وملأ المقاعد المخصصة للشخصيات المستقلة بمسؤولين رسميين موالين لما يسمى بحكومة الوفاق والتيار السياسي المؤيد لها، بل وأصر على عقد الحوار بمن خضع لتعليماته وحضر، وهو تصرف يعكس النية المبيتة لاتخاذ مواقف ضد الجيش الليبي، وعرقلة تحرير العاصمة من المرتزقة والعصابات الإجرامية والإرهابية، وتقزيم دور مجلس النواب والحكومة المؤقتة.

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الفشل الأممي

وأكد البيان أنه بعد 8 أعوام من الفشل الذريع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في إيجاد حل للأزمة الليبية، وتخفيف معاناة الليبيين، لم يعد هناك مبرر لاستمرار عملها في البلاد، مشددا على أن رئيس البعثة فقد البوصلة وأصبح يستفز الليبيين بتجاهلهم وفرض توجهاته عليهم، ويغض النظر عن تدفق المقاتلين الإرهابيين والسلاح عبر تركيا إلى طرابلس، في انتهاك علني واضح لقرارات مجلس الأمن.

ودعا بيان «مجموعة أبناء ليبيا» البرلمان الليبي والحريصين على مصلحة الوطن لمقاطعة بعثة الأمم المتحدة وعدم التعامل معها، والامتناع عن حضور الاجتماعات التي ترتبها.

وطالبت في ختام بيانها القوات المسلحة الليبية إلى الإسراع بحسم الأمر وتحرير العاصمة والجيوب التي يتواجد بها الإرهاب في الغرب الليبي، وبسط الأمن في ربوع البلاد، وبناء المؤسسات، وتهيئة المناخ لدولة ديمقراطية، يسود فيها حكم القانون، وتضمن حقوق كافة المواطنين.