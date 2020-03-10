شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في محافظة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

حررت قوات الجيش الوطني اليمني أمس مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف اليمنية، بعد دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش الوطني اليمني نفذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من الميليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع «وادي سرحان» و«المحمولة» عبر منطقة العرفاء وبونه غرب منطقة اليتمة.

وتمكن الجيش اليمني من دحر الميليشيا، والتقدم نحو محيط المديرية بمسافة 25 كيلومترا، حيث تمشط وحدات عسكرية في عملية واسعة، منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة.

وذكر المصدر: أن العشرات من عناصر الميليشيا تم أسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع، بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني اليمني الحصار في محيط سوق اليتمة.

من جانبه، ثمّن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د.نجيب العوج الجهود المبذولة للمنظمات والمؤسسات المانحة في مساعدة اليمن في المجال الإنساني، متطلعاً إلى بذل المزيد من الاهتمام في الجانب التنموي.