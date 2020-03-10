عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير المخابرات المصري يزور السودان في رسالة تضامنية

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، الذي يزور السودان، الإثنين.



زيارة عباس للخرطوم تأتي بعد ساعات من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في الخرطوم في رسالة تضامنية من مصر إلى السودان.

وقال الفريق أول جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة السوداني: إن "مدير المخابرات المصري نقل رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية، وسبل دعمها وتطويرها لمصلحة الشعبين".

وأوضح عبدالمجيد أن الرسالة أكدت وقوف القاهرة وتضامنها مع الحكومة الانتقالية، والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

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وأضاف أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة، ونائبه الأول ناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

ونجا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، من محاولة اغتيال فاشلة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت الحكومة السودانية إن هناك من يستهدف ثورة الشعب ومكاسبها، وتفكيك ركائز النظام القديم أولوية.

وأوضحت أن حمدوك يمارس مهامه المعتادة بمكتبه ولم يلحق به أي أذي، فيما أصيب أحد أفراد التشريفة بإصابة بسيطة في الكتف إثر سقوطه من الدراجة البخارية.

وأضافت أن "السلطات الأمنية بدأت إجراءاتها للتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه".

واتهم خبراء ونشطاء سودانيون جماعة الإخوان بالتورط في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك، مشيرين إلى أن تركيا وقطر والتنظيم الإرهابي أكبر المستفيدين.