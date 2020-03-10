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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يصل للجيش الأمريكي.. والاشتباه في إصابة قائد بارز بالفيروس
الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
قال الجيش الأمريكي، الإثنين، إن قائد الجيش في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة.
وأوضح الجيش، في بيان، أن اللفتنانت جنرال كريستوفر كافولي "يراقب حالته"، ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.
من جانبه، كشف مسؤول أمريكي لـ"رويترز" أن المؤتمر شمل قادة للقوات البرية وعقد في مدينة فيسبادن في ألمانيا الأسبوع الماضي.
وأضاف المسؤول أنه تم التأكد من إصابة أحد المشاركين الأجانب بالفيروس.
والسبت الماضي، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، إصابة عنصر من البحرية يعمل في إيطاليا، بكورونا، في أول إصابة لعنصر عسكري أمريكي في أوروبا.
وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأمريكية، في أوروبا، أن "مسؤولي الصحة العسكريين يجرون تحقيقاً معمقاً لمعرفة إن كان قد أصيب أفراد آخرون"، أم لا.
وتضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا 70 ألف عنصر عسكري ومدني، وتربطها علاقات بحلف شمال الأطلسي و51 دولة.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أعلنت القوات الأمريكية في كوريا إصابة جندي (23 عاماً) بفيروس كورونا المستجد.
وإيطاليا وكوريا الجنوبية من بين أكثر البلدان تضرراً بفيروس كورونا المستجد المعروف علمياً بـ"كوفيد- 19".
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