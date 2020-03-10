شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السعودية تعلن استئناف رحلات الطيران مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السفارة السعودية لدى جمهورية مصر العربية، عن استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر، ويشمل القرار كل من "الخطوط السعودية_ مصر للطيران_ طيران ناس" وغيرهم من الشركات.

وحددت السفارة يومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس، لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة، وسمحت للمواطنين بالتواصل المباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم، خلال اليومين المحددين، وذلك دون أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.