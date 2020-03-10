شكرا لقرائتكم السفينة الأميركية الموبوءة بكورونا ترسو بميناء أوكلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت السلطات الأميركية إخلاء الباخرة السياحية "غراند برنسيس" (GRAND PRINCESS) التي رست في ميناء أوكلاند بولاية

كاليفورنيا/ وعلى متنها ثلاثةُ آلاف وخمسُمئةِ راكب/ من ضمنهم واحدٌ وعشرون مصابا بفيروس كورونا.

الباخرة السياحية غراند برنسيس

واستعد المسؤولون في الولايات المتحدة لنقل آلاف الركاب إلى قواعد عسكرية للحجر الصحي وتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم.