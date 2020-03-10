بالفيديو.. الرئيس الروسي يضع نظيره التركي في موقف محرج

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو
نشرت وكالة أنباء روسية فيديو للقطة تتعلق بالقمة التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي.
ويظهر التسجيل الذي نشرته وكالة أخبار “روسيا 1” الحكومية، الأحد، لقطات لمكوث أردوغان في غرفة الانتظار لمدة طويلة، هو ومرافقيه، قبل السماح له بالدخول للاجتماع مع بوتن.
ولم يعلّق الكرملين على محتوى التسجيل، وإن كان بوتن جعل أردوغان ينتظره عن قصد، بسبب الخلاف بينهما في إدلب، أم هناك أسباب أخرى.
وظهر في التسجيل وجود بوتن في غرفة الاجتماع وحيدا، بينما ظل أردوغان في قاعة الانتظار هو ووفده الكبير، لدقائق، من دون السماح لهم بالدخول.
وبعد فترة من الانتظار، قرر أردوغان الجلوس للراحة، بينما ظل وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو واقفا بالانتظار، قبل أن يأذن المسؤولين الروس للرئيس التركي بالدخول للاجتماع.
ونشرت الوكالة الحكومية الفيديو كاملا، منذ حضور بوتن لقاعة الاجتماع، وانتظار الوفد التركي في غرفة الانتظار، حتى دخول أردوغان واللقاء مع بوتن.
وعنونت الوكالة الفيديو على صفحتها: “أردوغان ينتظر بوتن تحت صورة سوفوروف”، وهي لوحة لقائد شهير في الإمبراطورية الروسية، وخاض عدة حروب ضد العثمانيين وانتصر فيها بين 1774 و1786.
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