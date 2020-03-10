أول تصريح من وزير التعليم بشأن تعليق الدراسة: المدارس لا تعتبر تجمعات

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم لم يشهد آى اجتماع للوازرة بشأن تعليق الدراسة، مشيرا الى أن السوشيال ميديا قد تسبب في نشر الكثير من الشائعات المغلوطة، مؤكدا على أن تعليق الدراسة لن يصدر إلا من خلال وزارة التربية والتعليم والمختصين ويجب أن لا يسير الشعب وراء الشائعات، مضيفا: أذا صدر آى قرار بتعليق الدراسة سيصدر رسميا، مؤكدا على أن القرار الذى اتخذة مجلس الوزراء بمنع التجمعات لايسرى على المدارس لانها لاتندرج تحت مسمى التجمعات.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة العربية الحدث، والذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى، أن قرار تعليق الدراسة لابد أن يتم على أسس علمية، مشيرا الى أن الدول التى تم تعليق الدراسة فيها تختلف كثيرا عن مصر فالإمارات دولة بها الكثير من الأجانب والأمر يختلف كثيرا عن مصر.

وواصل شوقى قائلا إنه حتى الآن لم يتم تسجيل آى حالة إصابة بفيروس كورونا في مراحل التعليم الأساسي المختلفة، مؤكد أنه في حال تعليق الدراسة فترة من الوقت لم يتم نقل الطالب إلى الصف التالى إلا بعد أن يجتاز الامتحان، وفى حالة تعليقها شهر أو شهرين سيتم اخذهم بدلا منهم فى الاجازة الصيفية أو الامتحان في المحتوى العلمى بالكامل.

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على جانب آخر قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، تكليف الدكتور رضا حجازى، نائبه لشئون المعلمين، برئاسة امتحانات الثانوية العامة 2019،2020، وياسر حسين نائبا له، مع تسيير الأعمال في الإدارة العامة للامتحانات، حيث يعمل ياسر مديرا للتعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.