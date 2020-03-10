أكد مصدر أمني سوداني لـ "الأناضول"، أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين أجنبيين، في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك".
ومن الجدير بالذكر، أن موكب حمدوك تعرض صباح اليوم لمحاولة اغتيال أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
وكانت النيابة العامة السودانية أعلنت أن "هذه العملية هي جريمة مكتملة الأركان، وعملية مخطط لها بطريقة احترافية"، في حين شدد حمدوك على "أنه بحالة جيدة وبصحة تامة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن السودانية تلقي القبض على مواطنين أجنبيين على خلفية اغتيال حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.