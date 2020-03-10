قوات الأمن السودانية تلقي القبض على مواطنين أجنبيين على خلفية اغتيال حمدوك

أكد مصدر أمني سوداني لـ "الأناضول"، أن "​الأجهزة الأمنية​ ألقت القبض على شخصين أجنبيين، في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء ​السودان​ي ​عبدالله حمدوك​".

ومن الجدير بالذكر، أن موكب حمدوك تعرض صباح اليوم لمحاولة اغتيال أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وكانت ​النيابة العامة​ السودانية أعلنت أن "هذه العملية هي جريمة مكتملة الأركان، وعملية مخطط لها بطريقة احترافية"، في حين شدد حمدوك على "أنه بحالة جيدة وبصحة تامة".