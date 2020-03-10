الأمن يُعيد 3 فتيات بعد ساعات من اختفاءهن بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، مساء اليوم الإثنين، من إعادة 3 فتيات؛ وذلك بعد ساعات من ورود بلاغ باختفاءهن عن منازل أسرهن بقرية "القراقرة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، وذلك حال ذهابهن لدرس خصوص بالقرية.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، ببلاغ من أسر 3 فتيات، باختفاء كلًا من: "ندا.م.أ" 16 سنة، و"بسملة.أ.ج" 16 سنة، و"ألفت.إ" 16 سنة، جميعهن من قرية "القراقرة"، التابعة لدائرة المركز، وذلك حال ذهابهن لأحد الدروس بالقرية.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الفتيات مختفيات منذ مغرب أمس الأحد، وأنهن لم يذهبن إلى الدرس، فيما تبين أنهن ركبنَّ سيارة أجرة "ميكروباص" إلى محطة قطارات الزقازيق، ومنها إلى محطة "طنطا" بمحافظة الغربية، قبل أن يتم إعادتهن من هناك بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما أفادت التحريات الأولية بأن الفتيات تركن قريتهن بسبب سوء معاملة الأهل لهن، وجاري مناقشتهن لمعرفة الأسباب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​