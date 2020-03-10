محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية، لدى مصر، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات، لمدة يومين على أن يبدأ غدًا الثلاثاء، حتى الأربعاء القادم.
وأعلنت السفارة السعودية في مصر، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن ذلك وفقًا، لجداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة، ويمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.
وكانت قد فرضت السلطات السعودية، تعليقًا مؤقتًا، على سفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى تسع دول، وذلك بهدف السيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله إلى البلاد وانتشاره.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدول التسع هي: الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق.
كما شمل القرار حظر دخول أي شخص، كان موجودا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يومًا الماضية، إلى السعودية.
كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية، بين المملكة والدول المذكورة.
واستثنى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة يومين.. السفارة السعودية بالقاهرة تعلن استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.