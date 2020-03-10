"سي إن إن": 3 أعضاء بالكونجرس يطبقون الحجر الذاتي بعد تواصلهم مع مصاب بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن 3 أعضاء في الكونجرس الأمريكي يقومون بالحجر الذاتي لأنفسهم، بعد تواصلهم مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد -19).

وتقول "سي إن إن": "إن النائب دوج كولينز، العضو الجمهوري البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أصبح ثالث أعضاء الكونجرس ممن وضعوا أنفسهم بالحجر الذاتي".

وأعلن كولينز القرار في بيان ظهر اليوم الإثنين، وقال إنه تم إخطاره من قِبَل منظمي المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ اليوم الإثنين أنهم عثروا على صورة لكولينز مع الشخص الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كولينز: "بينما أشعر بصحة تامة ولا أعاني أي أعراض، فقد قررت أن أعزل نفسي في الحجر الصحي بمنزلي لباقي فترة الـ14 يومًا بسبب كثرة الحذر".

كما سيقوم مساعدان لكولينز بالحجر الذاتي، وَفقًا لمساعد مطّلع على الوضع.

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يأتي قرار جمهوري جورجيا، بعد أن أعلن السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز، ونائب أريزونا بول جوسار، في نهاية الأسبوع الماضي أنهما سيعقدان الحجر الصحي بعد الاتصال بواحدة من محاضرات اللجنة.

وحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، لكن اتحاد المحافظين الأمريكي الذي يدير هذا الحدث كل عام، قال إن الحضور المصاب لم يتواصل مع الرئيس أو نائبه.

وكان قد أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تيد كروز، أمس الأحد، عزل نفسه بعد أن التقى شخصًا ثبُتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو الكونجرس عن ولاية تكساس، في بيان عبر صفحته على موقع "تويتر"، إنه أجرى محادثة قصيرة ومصافحة مع شخص خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ، وهو تجمُّع سنوي للنشطاء والسياسيين المحافظين، مضيفًا أن فرص إصابته "منخفضة للغاية"؛ لأن التفاعل كان أقل من دقيقة ويشعر أنه بـ"صحة جيدة".

وتابع تيد كروز: "ومع ذلك وبدافع الحذر الشديد، وبسبب تكرار تفاعلي في دائرتي الانتخابية في إطار عملي، ولمنح الجميع راحة البال، فقد قررت أن أبقى في منزلي في تكساس هذا الأسبوع، حتى اكتمال مدة الـ14 يومًا منذ التفاعل في مؤتمر العمل السياسي المحافظ".