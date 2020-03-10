محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)
يتوجه السفير فيليب ريكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأوربية والأوروآسيوية، غدًا الثلاثاء، إلى ليتوانيا لحضور الاجتماع الوزاري "بوخارست 9" والذي يستمر يومين.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين إن السفير ريكر والحلفاء التسعة في دول الشرق بحلف شمال الأطلسي "ناتو" سوف يتبادلون الآراء حول عدد من القضايا منها اقتسام الأعباء بالحلف، والعلاقات مع روسيا والدور الصيني في روسيا وأمن الطاقة ودور الحلف في مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن ريكر سوف يشارك في احتفال بالذكرى الثلاثين لإعادة استقلال ليتوانيا.
يذكر أن ليتوانيا استقلت عن الامبراطورية الروسية في عام 1918 لكنها احتلت مجددا خلال الحرب العالمية الثانية من جانب الاتحاد السوفييتي ثم ألمانيا النازية ثم بعد انتهاء الحرب من الاتحاد السوفييتي حتى أعادت استقلالها قبل ثلاثين عاما في عام 1990 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تشارك في مباحثات "بوخارست 9" بليتوانيا مع حلفاء الناتو الشرقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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