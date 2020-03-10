كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تتخذ تدابير وقائية في مبانيها بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، اتخاذ عدد من التدابير الوقاية لحماية العاملين فيها حول العالم والمترددين على مبانيها ومنشآتها من التعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أن "الأمين العام أنطونيو غوتريس يتابع هذه المسألة باهتمام شديد"، لافتاُ إلى أنه يعتبر صحة وسلامة الموظفين العاملين بالأمم المتحدة وجميع الذين يستخدمون مباني المنظمة الدولية ويترددون عليها من أهم أولوياته واهتمامه.

كما أشار إلى عدد من الاجراءات الاحترازية التي اتخذها الأمين العام، من بينها اتباع المرونة في نظام عمل الأمم المتحدة مع مراعاة متطلبات استمرارية العمل وإلغاء بعض الأنشطة والاجتماعات غير الأساسية، وإتباع إسلوب عمل الموظفين وعقد بعض الاجتماعات عن بعد.