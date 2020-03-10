كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 عناصر من حركة "الشباب" جراء غارة أمريكية في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 4 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية أمريكية نفذت في جنوبي الصومال.

وذكرت القوات الأمريكية العاملة بالصومال في بيان، أن "طائرات أمريكية نفذت هجومًا جويًا على عناصر تابعة لحركة الشباب قتل على إثرها 4 مسلحين".

وحسب لإحصائيات فقد نفذت القوات الأمريكية 17 غارة جوية على أهداف ضد الحركة، منذ مطلع العام الجاريـ، وتشن الحركة هجمات منذ سنوات للسيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقع بالقرن الأفريقي.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر، ويشار إلى أن حركة الشباب مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.