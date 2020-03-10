كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تسجل خامس حالة وفاة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة البريطانية، عن وفاة خامس حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين منذ شهر ديسمبر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمستشفيات "إبسوم" و"سانت هيلير" الجامعيين التابعين لمنظمة "إن.إتش.إس تراست"، دانيال إلكيليس: "يمكننا أن نؤكد مع الأسف وفاة مريض في السبعينات من العمر كان في حالة صحية سيئة جدا ويعاني من ظروف صحية خطيرة وطويلة الأمد في مستشفى سانت هيلير"، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضاف إلكيليس: "أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا"، متابعًا: "قلوبنا وتعازينا لأسرة المريض ومحبيه في هذا الوقت الصعب".

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وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، إن بريطانيا تجري استعدادات مكثفة لاتخاذ تدابير إضافية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.