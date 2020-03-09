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سجلت هزة أرضية طفيفة، كل من مدينة الدار البيضاء، ومدينة مراكش، وأولاد تايمة ضواحي أكادير، مساء الاثنين حوالي الساعة التاسعة و31 دقيقة و3 ثانية.
وحسب المرصد الأوروبي لزلازل، بلغت قوة هزة أرضية في كل من مدينة الدار البيضاء وأولاد تايمة، إلى ما يقارب 4.5 درجات على سلم ريشتر.
وأصابت الهزة الأرضية حالة من الخوف في نفوس بعض الساكنة المحلية، بينما البعض لم يستشعر بالزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر مرة أخرى.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجة بكل من البيضاء وأولاد تايمة ومراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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