منظمة الصحة العالمية: خطر الوباء فيروس كورونا بات حقيقيا جدا

نبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إلى أن “خطر حصول وباء” جراء فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 110 الآف شخص في العالم، “بات فعليا جدا”.

وقال تيدروس ادانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف “بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء بات فعليا جدا”.

لكنه تدارك أنه “سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه، لسنا تحت رحمة الفيروس لأن القرارات التي نتخذها جميعا يمكن أن تؤثر في مسار الوباء”.

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وأضاف المتحدث “رغم أننا نسمي ذلك وباء فإننا قادرون على السيطرة عليه، وعلينا أن نتذكر بأنه عبر خطوات سريعة وحاسمة نستطيع ابطاء فيروس كورونا والحؤول دون إصابات جديدة”.

وتفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس وبات يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدول، وخلف اكثر من 3800 وفاة في مئة بلد ومنطقة بحسب حصيلة لفرانس برس.

ودعا مدير منظمة الصحة الدول إلى عدم الاستخفاف بفيروس كورونا بذريعة انه يصيب خصوصا المسنين، مؤكدا ان “كل إنسان له اهميته”.

