فرنسا تُعلن إصابة وزير الثقافة بفيروس “كورونا”

أعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر لوكالة فرانس برس الإثنين أن الوزير أصيب بفيروس كورونا المستجد لكن ه “في حال جيدة” ويلازم منزله.

وقال مكتب ريستر إنه ثبتت اليوم إصابة الوزير بالفيروس بعدما أجرى فحوصا طبية إثر ظهور “عوارض” مرض كوفيد-19 عليه، مشيرا إلى أن ريستر أمضى الأسبوع الماضي أياما عدة في الجمعية الوطنية حيث تم تشخيص عدد من الإصابات بالوباء.

وقالت دوائر رئيس الوزراء لفرانس برس إن “القواعد السارية على الوزراء هي نفسها التي تسري على جميع الفرنسيين”، مضيفة أن “قواعد الحذر تطب ق بالنسبة إلى الحكومة”.

وامضى فرانك ريستر أياما عد ة الأسبوع الفائت في الجمعية الوطنية، وتحديدا أمام لجنة الشؤون الثقافية. وبعد إعلان تسجيل أولى الإصابات، اوضح انه لن يشارك خلال نهاية الاسبوع في احداث مقررة في اطار حملته للانتخابات البلدية في جوار باريس.

وأصيب خمسة نواب واثنان من موظفي الجمعية الوطنية بكورونا، بينهم نائبتان شاركتا في اجتماعات لجنة الشؤون الثقافية.