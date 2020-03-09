رغم “الكلاشات” بينهما.. السبعتون: الديزي دروس اتصل بي بعد حادثة ابنتي -فيديو

قال مغني الراب السبعتون إن لا وجود لخلاف حقيقي بينه، والرابور ديزي دروس، بدليل أن الأخير اتصل به للاطمئان عن الحالة الصحية لابنته الصغيرة، عندما تعرضت لحروق قبل مدة.

وكانت موجة “الكلاشات” عبر التصريحات الصحفية، قد شغلت متتبعي “السبعتون”، و”ديزي دروس”، غير أن الأول أكد أن علاقتهما، حاليا، جيدة بدليل اهتمامه بحال ابنته.

وعن طفلته الصغيرة، التي تعرضت لحروق بعد حادث منزلي، أكد السبعتون أن حالتها الصحية أفضل بكثير، رغم أن آثار بعض الحروق لا تزال على جلدها.

وتحدث السبعتون عن عمله مع إيهاب أمير، الذي وجد استحسان الجمهور، كونه يعالج مشكلة البطالة، التي تؤرق الشباب العاطل، مؤكدا أن التحضير له كان قبل 6 أشهر، أي قبل مبادرة تشجيع الشباب على مشاريع خاصة بهم.