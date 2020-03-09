مطار طنجة.. نقل كندية إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس “كورونا”

جرى، المساء الاثنين، توقيف مواطنة كندية بمطار “ابن بطوطة” الدولي في مدينة طنجة للاشتباه في إصابتها بمرض كورونا.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر موثوقة من المطار فإن السيدة المذكورة تعيش في بفرنسا، وكانت تقوم بجولة سياحية قبل أن تظهر عليها أعراض فيروس “كورونا”، مما دفع إلى عزلها عن باقي المسافرين.
وأضافت مصادر الموقع أن المعنية بالأمر تم نقلها إلى مستشفى طوفال “سوق البقر”، لغرض عزلها من أجل إجراء تحليل مخبري لها للتأكد من إصابتها أو العكس.
ولحدود اليوم الاثنين سجل المغرب، رسميا، إصابتين بفيروس كورونا لمغربيين مقيمين بإيطاليا، الأول يتماثل للشفاء، بينما الحالة الثانية حالتها حرجة حسب المعلومات التي قدمتها وزارة الصحة.
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