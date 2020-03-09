مقتل عسكريين جزائريين بانفجار لغم

الجزائر ـ د ب أ: أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن عسكريين اثنين برتبة عريف قتلا اثر انفجار لغم بولاية الشلف غرب الجزائر. وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك جرى خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفرزة للجيش بمنطقة بني بوعتاب بولاية الشلف. وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة أن الجيش سيواصل جهوده في ملاحقة فلول المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

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