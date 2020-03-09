تسجيل حالتين جديدتين .. السلطنة تعلن ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 18

ـ السعودية وقطر تعلقان الدراسة في المدارس والجامعات

ـ الإمارات تعلن 14 إصابة جديدة و3 أخرى في الكويت

ـ 43 مصابا في مصر ووفاة 237 في إيران

ـ تراجع صادرات الصين وتسجيل 64 إصابة جديدة في بريطانيا

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ـ تشديد الإجراءات على الحدود اليابانية وطوارئ بالفلبين

ـ ألف مصاب في ألمانيا وفرنسا تحظر التجمعات

ـ إصابة موظف بمقر (الناتو) وسيناتور أميركي يعزل نفسه

مسقط ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت وزراة الصحة تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر الى جمهورية إيران الإسلامية، ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (18) ثماني عشرة حالة، سبع عشرة حالة منها مرتبطة بالسفر الى جمهورية إيران الإسلامية وواحدة مرتبطة بالسفر الى إيطاليا، وتؤكد الوزارة أن تسع حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقر.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر. كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد السعودية تعليق الدروس والمحاضرات الدينية في المساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، كما أصدرت الحكومة السعودية قرارا بمنع المواطنين السعوديين والمقيمين من السفر من وإلى عدد من الدول مؤقتا للسيطرة والحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد. حيث قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت قطر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار كورونا.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود لجنسيات مختلفة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالإمارات إلى 59 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة لترتفع عدد حالات الإصابة في الكويت إلى 65 حالة. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان السماح باستخراج إذن العمل وتجديد الإقامة للعاملين في القطاع الأهلي، لمن هم خارج الكويت نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مصر، أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها في المعامل المركزية إلى 55 حالة، بعد اكتشاف اصابة 7 حالات إضافية مساء امس الاول. وأوضح المتحدث أن هناك 12 حالة تعافت من بين المصابين بالمرض ليصبح العدد الاجمالي للحالات المصابة حاليا 43 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 237 حالة، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 7161 بعد تسجيل 595 إصابة جديدة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 20 إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بالفيروس إلى 39 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة. وفي تونس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثاني حالة اصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد19″ .

وفي الصين، تراجعت الصادرات خلال أول شهرين من العام الحالي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وتمديد عطلة رأس السنة القمرية في الصين كجزء من جهود احتواء الفيروس. وقد أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و 119 شخصا. كما سجلت السلطات 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات المصابة في الصين إلى 80 ألفا و 735 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج. الى ذلك، سجلت بريطانيا64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في بريطانيا إلى 273 إصابة. وفي اليابان شددت السلطات عمليات مراقبة الحدود سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذلك أظهرت بيانات الحكومة اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس القاتل إلى 488 حالة، بعد وصول تقارير بثمان حالات جديدة أمس. فيما أعلن مسؤولون فلبينيون أعلان حالة الطوارئ الصحية مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 10.

وفي ألمانيا ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، من جهته، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن بلاده ستحظر بشكل قاطع الفعاليات التي يتجمع فيها أكثر من ألف شخص، ضمن جهود مكافحة فيروس “كوفيد 19″. الى ذلك، قال متحدث إنه ثبت إصابة أحد العاملين بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل بفيروس كورونا. في حين أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تيد كروز عن عزل نفسه بعد أن التقى بشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.