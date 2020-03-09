وزير الصحة يطلع على الإجراءات الاحترازية بمطار مسقط

زار مركز الاتصال التابع للوزارة مسقط ـ الخليج 365:

قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة برفقة عدد من المسؤولين بالوزارة وإدارة المطار بزيارة صالة الوصول بمطار مسقط الدولي وذلك للاطمئنان والاطلاع على كافة الإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية والتأكد من تنفيذها وفق الخطة التي أعدتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك ضمن إطار استمرار جهود وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كوفيد19. ويقوم فريق طبي خاص في مطار مسقط الدولي بمتابعة حالات الحجر الصحي والعزل المنزلي، وكذلك يوجد فريق مختص بمتابعة المتواجدين في الحجر المؤسسي. الجدير بالذكر أن جهاز الراصد الحراري للقادمين بالمطارات يلتقط درجات حرارة الأجسام على بعد ثلاثين متراً، كما يستطيع الجهاز رصد درجة الحرارة لمجموعة أشخاص في الوقت ذاته لإعطاء إشارة تنبيهية للكادر الطبي.

كما قام معالي وزير الصحة أمس بزيارة الى مركز الاتصال التابع للوزارة، للوقوف على سير العمل والجهود المبذولة، حيث تم تفعيل مركز الاتصال على مدار الساعة استجابة لطوارئ الصحة العامة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تعزيز مركز الاتصال بعدد من الموظفين لاستيعاب المكالمات الواردة التي بلغت قرابة 4000 مكالمة منذ 25 فبراير وحتى يوم 8 مارس للعام الحالي. وأعرب معالي وزير الصحة عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها المركز.

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