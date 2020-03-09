نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال .. والخرطوم تتعهد بالحزم ضد المحاولات الإرهابية والتخريبية

في السياسة 10 مارس,2020 نسخة للطباعة

الخرطوم ـ وكالات:

قال مسؤولون إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم لدى توجهه إلى عمله صباح أمس الاثنين. وقال حمدوك “إنني بخير وصحة تامة” وإن محاولة الاغتيال لن توقف “مسيرة التغيير” في السودان. وأضاف على تويتر “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي”. وعُين حمدوك على رأس حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان لفترة طويلة، العام الماضي. ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به في أبريل. وقال ثلاثة شهود لرويترز إن الهجوم وقع قرب المدخل الشمالي لجسر كوبر على النيل الأزرق الذي يربط شمال العاصمة بوسطها حيث يقع مكتب حمدوك. وأشاروا إلى أن الموكب استُهدف على ما يبدو من منطقة مرتفعة. وذكرت محطة إذاعة رسمية أن الموكب تعرض لإطلاق رصاص وقذيفة بينما ذكر التلفزيون الرسمي أن الاستهداف تم بسيارة ملغومة. وقال أحد الشهود “شاهدت لحظة التفجير والضرب جاء من عمارة عالية”. وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون إقليمية ووسائل للتواصل الاجتماعي موكبا وبه عدد من السيارات الرياضية المتعددة الأغراض البيضاء التي لحقت بها أضرار وسيارة تعرضت لأضرار جسيمة.

وتجمعت حشود من المواطنين السودانيين مع محاولة الشرطة تأمين الموقع. وقال بيان حكومي إن أحد مرافقي حمدوك أصيب بجروح طفيفة. وقال وزير الإعلام فيصل صالح إنه “سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الارهابية والتخريبية، والمضي قدما في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم”. وأشار إلى أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤول عن الهجوم.

من جانبها، أكدت قوى الحرية والتغيير السودانية أن محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تستهدف “الانقضاض على الثورة السودانية”، ودعت إلى الخروج في تظاهرات لتأكيد الوحدة وحماية السلطة الانتقالية. وقالت، في بيان، إن “هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتدادا لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها، وهي محاولات ظلت تنكسر واحدة تلو الأخرى على سد قوة شعبنا العظيم”. وأكدت أن “قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة”.

ويقود حمدوك حكومة مؤلفة من تكنوقراط بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022. واتسمت العلاقات بين المدنيين والجيش بالتوتر وواجهت الحكومة مقاومة وهي تحاول تنفيذ إصلاحات اقتصادية. كما تتخذ السلطات الانتقالية خطوات لإبعاد أنصار البشير من مؤسسات الدولة بما يشمل أجهزة أمنية. وشارك آلاف المحتجين في مظاهرات في الأسابيع الماضية تأييدا لحمدوك وحكومته. وبعد محاولة الاغتيال امس، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التحرك ضد البشير إلى مظاهرات لإظهار الوحدة والدعم للحكم المدني وقال شهود إن حشودا بدأت في التجمع قرب منتصف النهار.