اليمن: قوات هادي تسيطر على مناطق بالجوف

صنعاء ـ د ب أ: سيطرت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي أمس على مناطق في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية شمال اليمن. وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ)، إن قوات الجيش اليمني هاجمت مواقع سيطر عليها “أنصار الله” مؤخرا وتمكنت من استعادتها في مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف. وأضاف أن” قوات الجيش تمكنت من السيطرة على سوق اليتمة ومناطق أخرى مجاورة، وواصلت التقدم الميداني بإسناد من طيران التحالف العربي”. ولفت إلى أن” جماعة “أنصار الله” خسرت عشرات القتلى على الأقل، جراء المواجهات العنيفة التي ما تزال مستمرة”. وجاءت هذه المعارك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة جماعة “أنصار الله” على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد سيطرتها على مديرية الغيل في المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات مساحة شمال اليمن.

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