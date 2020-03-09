تونس تعلق الرحلات الجوية والبحرية من وإلي إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

نقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة التونسي قوله إن بلاده علقت الرحلات الجوية والبحرية من إيطاليا وإليها باستثناء روما.



وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تتوزع في عدد من محافظات البلاد.

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وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة التونسية بأنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس في تونس إلى خمس حالات، مبينًا أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناء على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت.

وقال شكري حمودة مدير عام الصحة الأساسية ورئيس اللجنة القارة لمجابهة فيروس "كورونا" في تونس، إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المسؤول، في حديث مع "سبوتنيك"، أن "هناك حالتين مستوردتين و حالة عدوى محلية، زوجة أصيبت بالعدوى من زوجها".

يذكر أن السلطات الصحية في تونس وضعت المئات من المشتبه بهم بالإصابة بالفيروس في الحجر الصحي.