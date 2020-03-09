ترامب التقى عضوين بالكونغرس قبل وضعهما في الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

تواصل عضويين جمهوريين بالكونغرس مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يعلنوا يوم الاثنين دخولهما إلى الحجر الصحي بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

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وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى اليوم الاثنين.

​وأعلن كولينز وغايتس اليوم، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيًا لأنهما تواصل مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير/ شباط، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا الجديد.