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بريطانيا تعلن خامس وفاة بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

بريطانيا تعلن خامس وفاة بسبب كورونا

الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة البريطانية، أن شخصا خامسا في المملكة المتحدة توفي بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول دانيال إلكيليس، المدير التنفيذي لمستشفيات "إبسوم" و"سانت هيلير" الجامعيين التابعين لمنظمة "إن.إتش.إس تراست"، في بيان: "يمكننا أن نؤكد مع الأسف وفاة مريض في السبعينات من العمر كان في حالة صحية سيئة جدا ويعاني من ظروف صحية خطيرة وطويلة الأمد في مستشفى سانت هيلير".

وتابع: "أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا"، مضيفا: "قلوبنا وتعازينا لأسرة المريض ومحبيه في هذا الوقت الصعب".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن بريطانيا تجري استعدادات مكثفة لاتخاذ تدابير إضافية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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