شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون يعلن تخفيض القوات الأمريكية في أفغانستان لـ8600 جندي خلال 135 يوما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تؤكد البدء في سحب قواتها من أفغانستان لتصبح 8600 جندي خلال 135 يوما.



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها بدأت السحب المشروط لقواتها من أفغانستان لتصل إلى 8600 جندي، مشيرة إلى أن عملية السحب ستجري خلال فترة 135 يوما.

واشنطن - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان اليوم الاثنين أنه "وفقا للاتفاق بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الأفغانية، فإن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب المشروط لقواتها، لتصل إلى 8600 جندي خلال 135 يوما".