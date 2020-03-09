الرئاسة الفرنسية: ماكرون لا يعتزم حاليا لقاء رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يعتزم حاليا لقاء رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق، فايز السراج أو التحدث معه.



جاء هذا بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في قصر الإليزيه بباريس، لبحث آخر التطورات في ليبيا .. وفق “العين“.

وأبلغ المشير حفتر الرئيس الفرنسي بأن استمرار وقف إطلاق النار مرهون باحترام المليشيات في طرابلس له.

ولفت مصدر بالرئاسة الفرنسية إلى أن حفتر أكد أنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التابعة لحكومة ما تسمى بالوفاق الوطني.

وتأتي زيارة حفتر إلى فرنسا تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير/شباط الماضي.

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وتسعى فرنسا للانخراط مجددا في الشأن الليبي كوسيط لحل الأزمة التي تضرب البلاد منذ 2011، وتصاعدت حدتها جراء سياسات حكومة الوفاق في طرابلس.

وسبق أن نظمت فرنسا مؤتمر باريس حول ليبيا في مايو/أيار 2018 لوضع خارطة طريق لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لكن هذا المؤتمر فشل في تحقيق مخرجاته، بسبب افتقاد الآليات الحقيقية لتنفيذها على الأرض، وإهمال الترتيبات العسكرية والأمنية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

وتشهد ليبيا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة إلا أنها تشهد خروقات مستمرة من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

فيما تمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة بالعاصمة.