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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق محافظة النجف العراقية بدءا من الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت شرطة محافظة النجف العراقية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إغلاق المحافظة لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
ونقل موقع "السومرية" عن محافظ النجف قوله " سيتم استثناء ابناء المحافظة والبضائع من قرار منع الدخول".
ودعت الحكومة العراقية المواطنين إلى تجنب التجمعات، وفرض حجر منزلي على أنفسهم للعائدين من عدة دول المتفشي فيها فيروس كورونا المستجد، بينها إيران وإيطاليا والصين والكويت والبحرين.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الاثنين، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد الى 67 إصابة .
وأكدت الوزارة في بيان " تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان في النجف وواحدة في البصرة( توفي لاحقا) وحالتان في اربيل والسادسة في السليمانية "، كما أكدت " الشفاء التام لثلاث حالات مشخصة سابقا خرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها ".
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