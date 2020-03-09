شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الروسية: لم يتم تسجيل أي خرق للهدنة في إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه لم يسجل أي خرق للهدنة في مدينة إدلب السورية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى انخفاض في الهجمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: لم يتم تسجيل أي خرق للهدنة في إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.