مسؤول ليبي يكشف عن عملية إرهابية تستهدف مدينة الزاوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال غيث اسباق رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الليبي إن المليشيات الإرهابية تحشد المرتزقة الموالين لها لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة الصبخة بالحرشة في مدينة الزاوية.



وأضاف اسباق أن المليشيات أنشأت معسكرا ميدانيا، وزودته بالسلاح قرب مصفاة الزاوية، التي تبعد 48 كيلومترا شمال غربي العاصمة الليبية طرابلس .. وفق “العين“.

وأوضح أن المليشيات تعتزم مهاجمة المباحث الجنائية فرع الغربية، وقوات الجيش الليبي في المنطقة الغربية.

وتواصل المليشيات المسلحة خرقها للهدنة الأممية بالقصف العشوائي على الأحياء المدنية والهجمات المتتالية على تمركزات وحدات الجيش الليبي.

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وكانت مصادر عسكرية ليبية كشفت عن أن مليشيات طرابلس المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وفّرت أماكن إقامة لضباط أتراك ومرتزقة سوريين في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وتم رصدهم من قبل الجيش الليبي وهم يتنقلون بسيارات مدنية وعسكرية داخل المدينة.

ويقطن العسكريون الأتراك في منطقة أولاد جربوع بالزاوية بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد خلف منزل أحد المستشارين لفايز السراج، ويطلقون على أنفسهم "سرية الفاروق".

وحسب تصريحات عديدة للجيش الليبي، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية تجنيد المرتزقة من مدينتي عفرين وإدلب السوريتين، على الرغم من استمرار الاستياء الشعبي الكبير داخل تركيا من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا، حيث بلغ عددهم 4750 مرتزقا.

وخلال الأيام الماضية، أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي نحو 9 طائرات مسيرة في طرابلس، هذا بالإضافة إلى مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف على مطار معيتيقة العسكري.