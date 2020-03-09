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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الروسية: أنشأنا قناة اتصال دائمة مع الجيش التركي بشأن الوضع في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365
أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، أن العسكريين الروس أنشأوا قناة اتصال دائمة مع الجيش التركي بهدف التنسيق بين الطرفين.
وفي موجز صحفي يومي، أوضح رئيس المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، والذي مقره قاعدة حميميم الجوية الروسية (بريف اللاذقية) أن قناة الاتصال أنشئت من أجل "تحقيق التنسيق العملياتي" بين المركز الروسي والجانب التركي.
وأفاد جورافليوف بأن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ضمنت وصول 13 رتلا تركيا إلى مواقع تموضع نقاط المراقبة التابعة للقوات المسلحة التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد".
مركز المصالحة: لا انتهاكات من قبل المسلحين الموالين لأنقرة
وأشار الضابط الروسي إلى تراجع عمليات القصف من قبل المسلحين المتموضعين في المنطقة، بعد فرض نظام وقف إطلاق النار على خط التماس، اعتبارا من 6 مارس، بموجب الاتفاق الروسي التركي الأخير.
ولفت جورافليوف إلى أن مركز المصالحة لم يرصد أي انتهاك لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل المسلحين الموالين لأنقرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ومع ذلك فقد أشار رئيس المركز إلى رصد عمليات قصف في بلدتين بريف اللاذقية من قبل مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جبهة النصرة" (غير الخاضعتين لسيطرة تركيا.
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