شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، إصابة وزير الثقافة “ فرانك ريستير” بفيروس كورونا المستحدث، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن الوزير في حالة جيدة.



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