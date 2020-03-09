شكرا لقرائتكم خامنئي يلغي خطابه برأس السنة الفارسية بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغى المرشد الأعلى للجمهورية في إيران آية الله علي خامنئي، الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في 20 الجاري في مدينة مشهد "شمال شرق" بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن مكتبه الاثنين.

وقال مكتب خامنئي في بيان إن "حفل خطاب المرشد الأعلى الذي يجري سنوياً في مقام الإمام الرضا في اليوم الأول من العام الجديد لن يجري هذا العام وآية الله خامنئي لن يتوجّه إلى مشهد".

يأتي ذلك فيما أكد مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، کیانوش جهانبور، الاثنين، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 237 والمصابين إلى 7161 والمتعافين إلى 2391 حالة، نقلا عن وكالة "إرنا".

وبحسب وزارة الصحة، شهد الأحد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 شباط/فبراير.

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ونصح مدير مركز الإعلام في الصحة الإيرانية، جهانبور، الأحد، المواطنين بتجنب التجمعات الكبيرة والبقاء في المنزل.

وقال إن محافظة طهران لا تزال الأولى في البلاد، حيث ينتشر الفيروس في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31.

والأحد، تم الكشف عن 685 إصابة في المجمل في مدينة قم الواقعة على بعد 150 كلم نحو جنوب العاصمة الإيرانية.

وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في 3 محافظات: قم وجيلان ومازندران، بسبب تصاعد وتيرة تفشي الفيروس بها.