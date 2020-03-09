مغرد إماراتي ينشر تغريدة “مثيرة” حول الانقلاب في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عواصم

بالتزامن مع خبر اعتقال الأمراء في السعودية، كتب المغرد الإماراتي حمد المزروعي تغريدة “مثيرة” اعتبرها كثيرون رسالة مبطنة تحمل العديد من الدلالات .

وكتب البذيء “المزروعي” في التغريدة: “كش ملك”.

وراى مغردون أن التطورات الأخيرة في السعودية تمت بترتيب إماراتي كامل وخاصة من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.

واعتبروا أن “المزروعي” يقصد بتغريدته، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز قد مات، وأن الملك القادم هو ولي العهد محمد بن سلمان، وأن الإعتقالات الأخيرة جاءت لتسهيل وصول ولي العهد للعرش دون اي عقبات من امراء “ال سعود” .

وأكدت صحيفتي “وول ستريت جورنال” و “نيويورك تايمز” الأميركيتين نقلتا عن مصادر مطلعة أنه تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك وولي العهد السابق محمد بن نايف.

وقالت الصحيفتان إن الاعتقال شمل أيضا الأمير نواف بن نايف شقيق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

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وبحسب “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلًا عن شهود عيان، فإن عملية الاعتقال تمت بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، مشيرة إلى أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”.

وشددت الصحيفة على أن ولي العهد السعودي بهذه الاعتقالات قد عزز قوته بشكل أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير بـ”تويتر” أول من بادر لنشر معلومات واسماء الأمراء الذين تم اعتقالهم في السعودية .

واكد “العهد الجديد” اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.