مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعطيل الدراسة لمدة 4 أسابيع

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، أو ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس من غد الثلاثاء 10 مارس الجارى، لمدة 4 أسابيع.

وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الغد غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أى قرار يتم اتخاذه يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التى تهدف لإحداث البلبلة فى المجتمع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحمالراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحةوالآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

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وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليلفيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليومأمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختباراتالفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعدلإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار،حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه يتم عمل الاختبار في القاهرة بمستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة بمستشفىحميات إمبابة، لافتة إلى أنه يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا، كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجيةلإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة،تيسيراً من الحكومة على المواطنين