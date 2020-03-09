عاجل| إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

أكد مصدر رسمي فرنسي، إصابة، بفيروس كورونا المستجد، لكنه في حالة جيدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".
وأعلنت فرنسا، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلادها، إلى 25 والإصابات إلى 1412.
وكانت فرنسا قد قرر إقامة مباراة كرة القدم بدون جمهور وعدم تجاوز عدد الجماهير في باقي الانشطة الرياضة الف متفرج.
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