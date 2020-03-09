قرار عاجل من الأوقاف بشأن الصلاة في المساجد بعد تفشي فيروس كورونا

قررت وزارة الأوقاف قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق فى المغرب وعشر دقائق في باقى الصلوات مع العناية الفائقة بنظافة المساجد، اتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت الأوقاف، فى بيان صحفى، أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.

ونبهت وزارة الأوقاف، على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم 11/3/2020م بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى , سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة , لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة.

واعتبرت الأوقاف أن قرارها إجراء وقائي مؤقت، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.

وشكلت الأوقاف غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية كل من : د. نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد , ود. أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة , والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.