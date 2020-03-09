أعلن العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي دوغ كولينز أنه سيفرض على نفسه حجراً صحياً رغم ان "اي اعراض" لم تظهر عليه لأنه تعرّض لفيروس كورونا المستجدّ نهاية شباط، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.
واوضح دوغ كولينز في بيان أنّ منظمي مؤتمر كبير للمحافظين "سيباك" عقد نهاية شباط ابلغوه انه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها انه مصاب بفيروس كورونا. وقال "رغم أنني اشعر بأنني في صحة جيدة ولا اشعر باي اعراض، قررت ان اضع نفسي طوعا في الحجر الصحي لمزيد من الحذر".
وكولينز كان رافق الرئيس الاميركي الجمعة خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا تماما خلف ترامب.
كما اعلن عضو الكونغرس الاميركي مات جاتز إنه قابل ترامب بعد اختلاطه بمصابين بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عضوان بالكونغرس الأميركي يقولان إنهما قابلا ترامب بعد اختلاطهما بمصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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