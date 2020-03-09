مسؤول صيني: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج هوبي

اعلنت سلطات الصحة الصينية إن البر الرئيسي الصيني باستثناء مقاطعة هوبي، لم يسجل أي حالات إصابة محلية بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد يومي السبت والأحد.
وقال مي فنغ، المسؤول بلجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إن العدد اليومي لحالات الإصابة المحلية الجديدة المؤكدة في البر الرئيسي خارج مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، أصبح أحاديا منذ 27 شباط. وأوضح أن وضع الوقاية من المرض والسيطرة عليه في الصين يواصل التحسن.
وأشار المسؤول بلجنة الصحة الوطنية إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة مؤكدة في جميع المدن باستثناء ووهان، لأربعة أيام متتالية. واستطرد قائلا "إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة في ووهان انخفض إلى أقل من 50 ليومين متتاليين".
وأوضح أن بلاده ستركز في المرحلة القادمة على أعمال والقاية والسيطرة والعلاج الطبي بشكل صارم، حتى لا ينتعش تفشي المرض مرة أخرى.
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