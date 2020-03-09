الداخلية المصرية تعلق الزيارات في السجون لمدة 10 أيام للحد من انتشار "كورونا"

قررت ​وزارة الداخلية المصرية​ ،"تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام اعتبارا من الثلاثاء الموافق العاشر من آذار، حرصاً على ​الصحة العامة​ وسلامة النزلاء، نتيجة انتشار فيروس "كورونا" عالميا".

ولفتت الوزارة، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "هذا القرار الذي اتخذ بناء على توصيات وزارة الصحة، يأتي في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة "كورونا".