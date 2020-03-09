الصحة الإماراتية: شفاء 5 حالات جديدة مصابة يـ "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، "شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 12 حالة".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت شخصين من الإمارات وآخرين من إثيوبيا وشخصاً من تايلاند".
كما شددت على أن "تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها، يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "التعامل مع الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض".
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