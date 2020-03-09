أعلن مكتب ​وزير الثقافة​ الفرنسي فرانك ريستر لوكالة "فرانس برس" أنّ الوزير أصيب ب​فيروس كورونا​ المستجدّ لكنّه "في حال جيّدة" ويلازم منزله. واوضح مكتب ريستر إنّه "ثبتت اليوم إصابة الوزير" بالفيروس بعدما أجرى فحوصا طبية إثر ظهور "عوارض" مرض "كوفيد-19" عليه، مشيراً إلى أنّ ريستر أمضى الأسبوع الماضي أياما عدّة في الجمعية الوطنية حيث تمّ تشخيص عدد من الإصابات بالوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا لكنه "في حال جيدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.