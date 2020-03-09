الجيش الأميركي اعلن أنّه بدأ بالانسحاب من أفغانستان

أعلن ​الجيش الأميركي​ أنّه بدأ الانسحاب من ​أفغانستان​ تنفيذاً لاتفاق السلام الذي أبرمته ​الولايات المتحدة​ مع ​حركة طالبان​ والذي ينصّ على خفض عديده في هذا البلد في غضون 135 يوماً إلى 8600 جندي.

واوضح المتحدّث باسم الجيش الأميركي الكولونيل سوني ليغيت في بيان، إنّ ​القوات​ الأميركية في أفغانستان "تبقي كلّ الوسائل العسكرية اللازمة" لتنفيذ العمليات ضدّ تنظيمي ​القاعدة​ وداعش ولدعم القوات الأفغانية.