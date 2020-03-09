السلطات العراقية تعلن إغلاق محافظة النجف لمدة أسبوع بسبب "كورونا"

أعلنت شرطة محافظة ​النجف​ العراقية، أنه "سيتم إغلاق المحافظة لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأربعاء المقبل"، في حين أكد محافظ النجف لوسائل إعلام محلية أنه "سيتم استثناء ابناء المحافظة والبضائع من قرار منع الدخول".

بالتوازي، دعت الحكومة العراقية المواطنين إلى "تجنب التجمعات، وفرض حجر منزلي على العائدين من الدول الأكثر تفشياً للفيروس، بينها ​إيران​ و​إيطاليا​ و​الصين​ و​الكويت​ و​البحرين​".

وكانت ​وزارة الصحة العراقية​ ، أعلنت "تسجيل 6 إصابات جديدة بـ "​كورونا​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد الى 67 إصابة"، مؤكدةً "الشفاء التام لثلاث حالات مشخصة سابقا خرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها".